Moeskroen zet trainer Fernando Da Cruz op straat

Royal Excel Moeskroen heeft haar trainer Fernando Da Cruz ontslagen. De Franse coach was pas sinds juli 2020 aan de slag bij les Hurles, maar legde er geen denderend parcours af. Na negen speeldagen staat Moeskroen laatste in de Jupiler Pro League met 3 op 27.

Ondanks het lage puntenaantal wilde de directie van Moeskroen wel nog eens het werk en de betrokkenheid van Da Cruz en zijn staf benadrukken. De Franse coach gaf zelf ook nog een boodschap mee. “Ik wil Gerard Lopez, Luis Campos en Diego Lopez bedanken voor het vertrouwen dat ze hadden in mij. Ik wil ook graag mijn medewerkers en alle medewerkers van Royal Excel Mouscron bedanken voor het feit dat ze mij in de beste omstandigheden hebben gebracht. Ik wens het team, wiens eerste supporter ik zal zijn, veel succes.”

Na de nederlaag op Oostende op 4 oktober was er al eens overleg en twijfel om Da Cruz buiten te gooien. Maar de directie besliste toen om hem nog twee matchen te geven. Zo ver is het dus niet gekomen, want een wedstrijd later ligt de Fransman op straat. Na de wedstrijd tegen Oostende werden Mbaye Leye en Luka Elsner genoemd als mogelijke opvolgers, maar nu zou het toch een (andere) buitenlander worden.

Da Cruz was in het seizoen 2014-2015 al eens aan de slag als interim-hoofdtrainer van Moeskroen. Ook toen was zijn passage geen onverdeeld succes. Hij haalde toen 13 op 33.

Moeskroen wil zo snel mogelijk een nieuwe trainer voorstellen.