Vlaams Parlement legt zichzelf code oranje op

Nu telewerk opnieuw de regel is, wordt ook aan politici gevraagd van thuis uit te werken. Verschillende partijbesturen vonden gisteren al digitaal plaats en ook het Vlaams Parlement schakelt weer over op meer digitaal vergaderen. Dat komt omdat het parlement zichzelf code oranje oplegt.

Zo mogen voortaan nog maximaal 39 van de 124 Vlaams Parlementsleden aanwezig zijn in de plenaire vergadering van woensdag, vorige week waren er dat nog 53. Ook de publiekstribune wordt tijdelijk gesloten.

De commissies beslissen zelf of ze fysiek of digitaal vergaderen, maar fysieke vergaderingen zijn enkel mogelijk in de grootste vergaderzalen.