Dubbel zo veel jobs op de helling bij cabinepersoneel Ryanair België: “Ze blijven maar met de Belgische wetgeving rammelen”

Bij het cabinepersoneel van lagekostenmaatschappij Ryanair staan geen 106, maar 200 jobs op de helling. Dat hebben de vakbonden maandagnamiddag vernomen tijdens een webcast voor het personeel.

Iets meer dan een maand geleden meldde de luchtvaartmaatschappij al dat het aantal bedreigde banen toenam, van een tachtigtal in juli naar 106 ontslagen bij het cabinepersoneel en 66 bij piloten. “Dit is een primeur: er zullen nu tezelfdertijd drie procedures-Renault lopen bij Ryanair, en dat is nog nooit vertoond”, zegt ACV Puls-secretaris Hans Elsen. “Ryanair blijft maar met de Belgische arbeidswetgeving rammelen, en dat ongestraft.”

Bij de piloten zijn geen extra ontslagen aangekondigd. In totaal staan bij de Belgische tak van het Ierse bedrijf dus nu 266 jobs op de helling. Die banen zullen zowel in Charleroi als Brussel verdwijnen.

De vakbond roept minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op om ervoor te zorgen dat Ryanair, zoals alle andere bedrijven die in België actief zijn, de wet naleeft. “De flagrante schendingen van de wetten in België en en Europa door Ryanair kennen geen enkel precedent.”

Bij de aankondiging in september klonk het nog dat er extra banen geschrapt moeten worden omdat de coronacrisis de maatschappij zwaarder treft dan gedacht en er minder boekingen binnenkomen. Elsen stelt echter overal in Europa hetzelfde scenario vast, waarbij Ryanair met ontslagen dreigt om de lonen te kunnen drukken.

Bij Ryanair in ons land werken iets meer dan 500 mensen, van wie het merendeel op de luchthaven van Charleroi.