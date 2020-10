Zorgpersoneel al uitgeput, en piek nog lang niet in zicht: “Soms zitten we hier met collega’s samen te huilen”

De helft is oververmoeid en heeft last van stress, vier op de tien lijdt aan slaaptekort en een kwart overweegt zelfs om er de brui aan te geven. Het gaat duidelijk niet goed met het zorgpersoneel in ons land. En dat terwijl de coronacijfers nog steeds dag na dag verslechteren. Als de curve niet snel afvlakt, dreigen velen eronderdoor te gaan. Drie verplegers vertellen ons over hun angsten, frustraties en diepe vermoeidheid. “Het jammere is: we weten héél goed dat het alleen nog maar erger wordt.”