Tientallen bemanningsleden Aeroflot smokkelden gestolen iPhones

Ruim honderd bemanningsleden van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot komen de Verenigde Staten niet meer in omdat zij gestolen iPhones het land uitsmokkelden. Acht collega’s zitten vast, melden Amerikaanse media maandag.

Van in totaal 113 Aeroflot-medewerkers is het visum voor de VS ingetrokken. In totaal zijn tien personen, onder wie ook voormalige bemanningsleden, aangeklaagd voor het smokkelen van vooral gestolen iPhones, iPads en Apple horloges met een waarde van 50 miljoen dollar. De smokkelwaar was bedoeld voor Rusland. Sommige bemanningsleden namen op een vlucht voor honderdduizenden dollars aan spullen mee.

Het onderzoek was drie jaar geleden begonnen.