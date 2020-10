Corruptieschandaal in Tsjechisch voetbal: bond ontslaat vicevoorzitter

De Tsjechische voetbalbond (FACR) heeft maandag het ontslag van zijn vicevoorzitter Roman Berbr bekendgemaakt. Berbr werd zondagavond aangehouden voor corruptie en matchfixing. Hij is een van de negentien personen die werd opgepakt.

Berbr is een voormalige scheidsrechter van ondertussen 66 jaar en vicevoorzitter sinds 2013. Hij is één van de negentien personen die vrijdag werd opgepakt door de Tsjechische politie en een van de vier die uiteindelijk werden aangehouden.

“Dit is het begin van een lange rit, waarin het Tsjechisch voetbal zijn geloofwaardigheid moet terugvinden bij supporters en sponsors. We zijn allemaal verantwoordelijk”, zei voorzitter Martin Malik in een mededeling. Het Referee Department van de Tsjechische bond wordt volledig ontmanteld. Er komen nieuwe scheidsrechters en een strengere controle om matchfixing tegen te gaan.

Het Tsjechische voetbal is niet aan zijn eerste schandaal toe. In 2017 moest toenmalig voorzitter Miroslav Pelta opkrassen nadat hij werd aangehouden voor corruptie en machtsmisbruik. Hij kreeg liefst twaalf jaar cel.

