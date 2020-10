Laszlo Bölöni heeft opnieuw werk bij Griekse topclub

Laszlo Bölöni heeft een goede maand na zijn ontslag bij AA Gent opnieuw werk gevonden. De Roemeense coach tekende voor twee jaar bij de Griekse topclub Panathinaikos. Dat maakte zijn nieuwe werkgever maandag bekend.

De 67-jarige Bölöni werd bij Gent op 14 september ontslagen na amper 25 dagen dienst. Bij Panathinaikos volgt hij de Spanjaard Dani Poyatos op, die vorige maandag de laan werd uitgestuurd in Athene na een twee op twaalf. Bölöni leidde maandag al de training.

De afgelopen drie seizoenen werkte Bölöni bij Antwerp, met twee vierde plaatsen in de Jupiler Pro League als beste resultaten. Hij werkte eerder al in Griekenland, in 2011-2012 werd hij met PAOK Saloniki vierde in de Griekse hoogste afdeling.

