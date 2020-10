Open wonde bij Groen nog niet geheeld: koude oorlog tussen Calvo en Almaci verdeelt partij in twee kampen

De open wonde bij Groen is nog niet geheeld. Twintig dagen nadat Kristof Calvo naast een ministerpost heeft gegrepen, hebben hij en voorzitter Meyrem Almaci nog altijd niet met elkaar gepraat. Daar komt morgen verandering in: dan zit Almaci samen met de Kamerfractie, die als één man achter Calvo blijft staan. “Hopelijk is dit een eerste stap in het herstel van het vertrouwen.”