Minimum dertien spelers, spelen in het buitenland en dertig procent supporters: zo wil de UEFA Europees voetbal laten doorgaan

Club Brugge, Antwerp, Standard en AA Gent moeten op alles voorbereid zijn als ze deze week Europees spelen. De UEFA hanteert een uiterst streng beleid om álle wedstrijden te laten doorgaan, corona of niet. Dat kan zelfs leiden tot forfaitnederlagen.

De Europese voetbalbond UEFA bewijst in deze coronatijden nog maar eens zijn almacht. Het reglement kent geen medelijden.

1. Vanaf het moment dat een club nog dertien spelers, inclusief een doelman, van de opgegeven Europese A-kern over heeft, moet er worden gespeeld. Als een club dat aantal niet haalt, moet er een andere datum worden gezocht. Die uiterste datum is 28 januari 2021. Vinden ze die niet, dan volgt een 3-0-forfaitnederlaag.

Club Brugge en onze andere Europees spelende clubs moeten dus hopen dat hun coronagolf niet dezelfde proporties aanneemt zoals bij Waasland-Beveren, waar er dertien spelers positief testten. Anders moet pakweg Club volgende week tegen Lazio met een veredeld jeugdelftal spelen. In die 32-koppige Europese kern worden immers jeugdspelers als Baeten, Sandra, Engels, Fofana, Fuakala, Asoma en Lemmens meegerekend.

2. Als de nationale overheid voetbal op haar grondgebied verbiedt, is de thuisploeg verantwoordelijk voor de zoektocht naar een andere locatie en speeldatum. Dat is ook het geval als de bezoekende club wegens corona niet in het vliegtuig mag stappen. Beide clubs moeten de kosten van een eventuele verplaatsing delen. De UEFA rekent erop dat alle deelnemers van hun overheid een vrijstelling van reisbeperkingen en quarantainevoorschriften krijgen. Dus: als onze regering het voetbal in België verbiedt, moeten naast Club Brugge ook Standard, AA Gent en Antwerp ergens in het buitenland gaan spelen. Lukt dat niet: 3-0-verlies.

3. Nog opmerkelijk: als een lid van het scheidsrechtersteam positief test op corona, wijst de UEFA vervangende arbiters aan. Die kunnen zelfs afkomstig zijn uit het land van een van de clubs die bij de wedstrijd betrokken zijn. Zenit-Club kan dus vanavond zomaar door een inderhaast opgetrommelde Russische ref worden geleid.

4. Voor de fans is de UEFA wel tegemoetkomend. Clubs mogen, als de lokale overheid het toestaat, dertig procent van hun stadion vullen met supporters. De fans dienen een mondkapje te dragen. Bij Zenit-Club Brugge worden vanavond 18 à 19.000 toeschouwers verwacht.