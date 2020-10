West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé waarschuwt dat de lokale politie de nieuwe coronaregels scrupuleus zal controleren. En dat is hard nodig: in geen enkele ander provincie gaat het aantal coronabesmettingen met zo’n rotvaart naar boven.

Terwijl Wallonië de voorbije weken zichtbaar almaar roder kleurde op de coronakaart, deelt nu ook Vlaanderen steeds forser in de klappen. “De snelste toename van het coronavirus zien we momenteel in de ...