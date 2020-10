“Brood, spelen en geld van UEFA: Zenit wordt een hele zware brok voor Club Brugge”

Nooit is een Belgische club onder zulke moeilijke omstandigheden aan een Champions League begonnen. Met de vrees voor een nog grotere coronagolf in het achterhoofd na de positieve testen van Mignolet, Krmencik en Kossounou wordt Zenit een heel zware brok voor Club Brugge. Maar er is geen ontkomen aan. Zelfs niet als ze zouden willen.