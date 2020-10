Met Ethan Horvath als geluksbrenger tegen Zenit: de vervanger van Mignolet hield de nul in zijn drie enige Champions League-duels

Na meer dan een jaar zonder officiële wedstrijd staat Ethan Horvath (25) plots in het doel van Club Brugge in de Champions League. Niemand weet of de Amerikaan vanavond in Sint-Petersburg klaar is voor het grote werk. Maar aan één opvallende statistiek kan Club zich optrekken. In de drie Champions League-wedstrijden die hij tot dusver speelde, hield Horvath drie keer de nul.