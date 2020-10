Child Focus waarschuwt: wanneer onschuldige foto’s van kinderen voer voor pedofielen worden

Beelden van jongetjes in zwembroek of in onderbroek: op Instagram duiken accounts op die zulke onschuldige foto’s verzamelen voor pedofielen. Onder de foto’s verschijnt seksueel getint commentaar. Child Focus roept ouders dan ook op om goed na te denken voor ze foto’s online delen. “Eens een foto van je kind in zo’n netwerk circuleert, kun je nog weinig doen.”