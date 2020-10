Emmanuel Dennis, de konijnenpoot van Club Brugge in de Champions League: “Ik scoor altijd tegen de grote ploegen”

Covid heeft hem nog niet te pakken. Emmanuel Dennis (22) was in 45 minuten op Standard goed voor een assist, maar toch verwacht trainer Philippe Clement meer van hem. Door de afwezigheid van Michael Krmencik krijgt de Nigeriaanse aanvaller mogelijk zijn kans in de spits. “Ik kan daar spelen als het moet. Maar ik ben geen spits. Zet dat maar in grote letters boven je interview. Ik ben een flankspeler.”