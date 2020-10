Vermoedelijke opstellingen voor Champions League-duel tussen Zenit en Club Brugge: wie depanneert in Brugse verdediging?

Dinsdagavond om 18u55 neemt Club Brugge het op tegen Zenit Sint-Petersburg op de eerste speeldag van de Champions League. Club-coach Philippe Clement moet het onder andere zonder topdoelman Simon Mignolet stellen, een aderlating. Maar ook Zenit kan niet zijn beste elf spelers tussen de lijnen brengen. Ontdek hieronder de vermoedelijke opstellingen van beide clubs.

Clement: “Het wordt improviseren”

Club-trainer Philippe Clement had zich zijn tweede Champions League-campagne anders voorgesteld. Zonder de geschorste Simon Deli en de corona-positieven Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik mist hij een hoop ervaring in zijn team. Federico Ricca of Eder Balanta laten depanneren in de defensie? Charles De Ketelaere in het team brengen of voor het eerst Noa Lang laten starten? De tactiek omgooien of niet? De coach van Club Brugge had maandag bij afreis naar Sint-Petersburg een hoop knopen door te hakken.

’s Avonds voor de laatste training in de Gazprom Arena, voor Hans Vanaken en Simon Mignolet nog bekend terrein van het WK, probeerde hij strijdbaar te blijven. “We missen onze eerste keeper en twee centrale verdedigers”, zei Clement. “Corona is iets nieuws en elke trainer, elke speler zal ermee moeten leren leven. Het is verlies van energie als je begint te twijfelen. Ik geloof in mijn groep. De ervaring die we inboeten, kunnen we compenseren door met enthousiasme iets extra’s te geven. Dat zal nodig zijn, want bij Zenit spelen bijna alleen maar internationals.”

Vermoedelijke opstelling: Horvath, Mata, Mechele, Ricca, Sobol, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Dennis, De Ketelaere

Zenit mist zijn twee beste Brazilianen

Niet alleen Club-coach Philippe Clement, ook zijn Zenit-collega Sergei Semak moet puzzelen. De Braziliaanse flankaanvaller Malcom (ex-Barcelona) is out voor vanavond. Hij blesseerde zich op training aan de knie. Zijn landgenoot Douglas Santos, die normaal de linkerflank voor zijn rekening neemt, is dan weer geschorst. In zijn plaats moet wellicht de 37-jarige veteraan Yuri Zhirkov opdraven.

Vermoedelijke opstelling: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov, Erokhin, Ozdojev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba