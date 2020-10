Huisanalist Gert Verheyen fileert Zenit St-Petersburg, tegenstander van Club Brugge in de Champions League.

Punt zou al straf zijn

Een voetballende ploeg met technisch vernuft, die uitgaat van balbezit, dominantie en eigen sterkte. Dat is in een notendop Zenit St-Petersburg. Een counterploeg is het niet echt ...