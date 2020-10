Toeschouwers zijn weer welkom in Griekse voetbalstadions

Na negen maanden achter gesloten deuren zijn er deze week opnieuw supporters welkom in de Griekse voetbalstadions. Dat besliste de Griekse regering maandag. Het gaat om een beperkte hoeveelheid fans die onder strikte voorwaarden welkom is.

De eerste wedstrijd met fans op Griekse bodem wordt Olympiakos tegen Marseille in de Champions League. Daar zijn 3.500 supporters bij welkom. Ook bij PAOK tegen Omonia Nicosia donderdag in de Europa League zijn toeschouwers toegelaten.

In de Griekse competitie zijn er volgend weekend nog maar één of twee wedstrijden met publiek. “Het moment om weer fans toe te laten is er eindelijk”, klinkt het bij de Griekse Super League. In eerste instantie is er maar tien procent van de stadioncapaciteit toegelaten, met een maximum van 3.500 supporters per wedstrijd.

Ticketverkoop gebeurt louter online, mondmaskers zijn verplicht, net als anderhalve meter afstand houden. Tijdens de wedstrijd moeten supporters op hun plaats blijven zitten, achteraf verlaten ze het stadion in kleine groepjes.

(belga)