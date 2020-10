Acht positieve coronagevallen bij recentste testronde Premier League

De meest recente ronde coronatesten in de Engelse Premier League, afgenomen tussen 12 en 18 oktober, heeft acht positieve gevallen opgeleverd. Dat liet de Premier League maandag weten in een mededeling.

In de testingpool van de Premier League zitten liefst 1.575 mensen: spelers en staf van alle clubs. De identiteit van de acht positieve coronagevallen is niet bekendgemaak. Ze moeten tien dagen in quarantaine.

Een week eerder waren er vijf positieve gevallen in de Premier League, nog een week eerder ging het om negen positieve tests.

(belga)