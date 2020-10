Trump bikkelhard voor viroloog: “Fauci is een ramp. Als we naar hem geluisterd hadden, zouden er tot 800.000 Amerikanen gestorven zijn”

President Trump heeft tijdens een telefoongesprek, dat werd gevolgd door journalisten, opvallend negatieve uitspraken gedaan over viroloog Fauci.

Tijdens een telefoongesprek dat vooral bedoeld was om zijn campagneteam op te zwepen tegen zijn Democratische tegenstander Joe Biden, heeft president Donald Trump de bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci door het slijk gehaald. Trump kloeg over het team van topvirologen dat de Amerikaanse overheid adviseert met betrekking tot de coronacrisis en zei dat Fauci “een van die idioten” is die er werkt.

"Mensen zijn het beu om naar Fauci te luisteren en naar al die andere idioten", zei de president terloops, "maar ik kan hen niet ontslaan. Telkens wanneer die Fauci op televisie te zien is, is er een “bom”, maar het zou een nog grotere bom zijn wanneer ik hem ontsla. Ik kan hem niet ontslaan omwille van de publieke perceptie.”

“Als we naar Fauci geluisterd hadden, zouden er wel 700.000 tot 800.000 Amerikanen gestorven zijn aan het virus", besloot Trump zonder die bewering te staven met argumenten. "Hij is een ramp."

Tijdens het telefoongesprek luisterden enkele journalisten mee. Zij waren uitgenodigd door het campagneteam van Trump om exclusieve verslaggeving te kunnen doen over de Amerikaanse verkiezingen en de electorale strijd die de huidige president voert tegen Joe Biden. "Het kan me niet schelen, nee, het kan mij niet schelen", zei Trump toen hij werd gewezen op de aanwezigheid van de journalisten.

"Fauci diende zes presidenten"

De frontale aanval op Fauci kan volgens Democratisch presidentskandidaat Joe Biden niet door de beugel in deze crisistijd. "Het aantal besmettingen in de VS piekt, maar de president kiest ervoor om Fauci aan te vallen door hem een ramp te noemen en een idioot, net zoals hij de andere adviseurs zo heeft genoemd", aldus Biden. "Meneer de president, u heeft alvast gelijk wat betreft één ding: de Amerikaanse burger is moe. Moe van uw leugens over het virus."

Ook de voorzitter van de ­Senaatscommissie, Republikein Lamar Alexander, neemt het op voor Fauci. "Hij is een van de meest vooraanstaande ambtenaren", aldus Alexander op Twitter. "Hij heeft zes presidenten gediend, te beginnen bij Reagan. Als meer Amerikanen op zijn adviezen zouden letten, dan zouden we minder besmettingen hebben en zou het veiliger zijn om opnieuw naar school en naar het werk te gaan."

Trump: "Hij is hier al 350 jaar, ik wil hem geen pijn doen"

Toen Trump gevraagd werd naar de ophef die hij veroorzaakt had door zijn uitspraken, was zijn antwoord maandagavond (Belgische tijd) kort en betuttelend: "Fauci is een heel fijne man... Hij krijgt veel tijd op televisie, ja, hij komt vaak op televisie. Hij vindt dat leuk. We laten hem doen wat hij wil."

"Soms zegt hij dingen die een beetje raar zijn en een beetje verkeerd", besloot hij. "Maar ik wil hem geen pijn doen. Hij is hier al 350 jaar, dus ik wil hem geen pijn doen."

Mondmaskers

Sinds het begin van de pandemie zijn in de Verenigde Staten ongeveer 220.000 Amerikanen gestorven. Fauci speelde een grote rol in het communiceren van voorstellen voor coronamaatregelen tijdens de eerste maanden van de virusuitbraak in het land. Trump sprak hem meermaals publiekelijk tegen en weigert tot op heden om de maatregelen die Fauci en andere topvirologen voorstellen - zoals het dragen van een mondmasker - te volgen.

De belangrijkste medische adviseur van Trump is Scott Atlas. Die laatstgenoemde zag zijn tweet over het dragen van mondmaskers maandag verwijderd worden door Twitter zelf.

“Mondmaskers werken? NEE", stelde Atlas in de verwijderde tweet. Het bericht bevatte ook een link naar een artikel van de denktank American Institute for Economic Research waarin de effectiviteit van mondmaskers in vraag wordt gesteld. Twitter zei aan de Amerikaanse zender CNN dat de tweet werd verwijderd omdat hij in strijd was met de regels rond het verspreiden van valse en schadelijke informatie.

Verwante artikels 14/10/2020 Trump volgen op campagne is een beetje spelen met je leven