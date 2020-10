Antwerp beloont aanvaller Bruny Nsimba met contract tot 2024

Nsimba in actie in de (gewonnen) bekerfinale tegen Club Brugge. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Bruny Nsimba (20) mocht al vier keer invallen en één keer starten bij Antwerp, maar een contract had hij nog niet. Daar is nu verandering in gekomen. De club beloonde de polyvalente aanvaller door hem vast te leggen tot juni 2024.

Nsimba, zoon van een Angolese mama en Congolese papa maar opgegroeid in België, belandde in 2019 op de Bosuil. Het talent ruilde toen Racing Genk, waar hij zes jaar in de jeugd had gespeeld, voor de Great Old. Hij sloot aan bij de beloften, maar kwam al snel in het vizier van de A-kern, en Laszlo Bölöni liet hem een paar keer opdraven in een oefenpot. Dit seizoen begon hij opnieuw bij de beloften, maar heeft hij Ivan Leko gaandeweg kunnen overtuigen. Mede door een gebrek aan aanvallers werd Nsimba – die ook op de flank uit de voeten kan – erbij gehaald voor de bekerfinale tegen Club Brugge en daarin mocht hij zelfs debuteren.

Ook in vier competitiematchen mocht Nsimba intussen dus minuten maken – op Kortrijk was hij al goed voor een assist – en hij staat zelfs op de 21-koppige Europese spelerslijst. Wie weet mag hij donderdag in Bulgarije de plaats innemen van de geschorste Dieumerci Mbokani. Om maar te zeggen: zijn eerste profcontract kon eigenlijk niet meer uitblijven.