Twitter verwijdert tweet van controversiële gezondheidsadviseur Trump

Het sociale mediaplatform Twitter heeft een tweet verwijderd waarin Scott Atlas, een controversiële gezondheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, stelde dat het dragen van mondmaskers niet helpt.

“Mondmaskers werken? NEE”, stelde Atlas in de verwijderde tweet. Het bericht bevatte ook een link naar een artikel van de denktank American Institute for Economic Research waarin de effectiviteit van mondmaskers in vraag wordt gesteld. Twitter zei aan de Amerikaanse zender CNN dat de tweet werd verwijderd omdat het in strijd was met de regels rond het verspreiden van valse en schadelijke informatie. Verschillende Amerikaanse volksgezondheidsexperts hebben gezegd dat het dragen van een masker de verspreiding van het virus vertraagt.

Atlas is een neuroradioloog zonder epidemiologische achtergrond en is verbonden aan een conservatieve instelling van Stanford University. In het verleden heeft hij herhaaldelijk gezegd dat lockdowns buitensporig zijn, aangedrongen op de heropening van de economie, en geijverd voor het blootstellen van jonge gezonde mensen zodat ze immuniteit ontwikkelen.

Atlas gelooft ook dat groepsimmuniteit bereikt kan worden wanneer 20 tot 25 procent van de bevolking het virus heeft gehad. Een stelling die de Amerikaanse topviroloog Michael Osterholm “de meest verbazingwekkende combinatie van elfenstof en pseudowetenschap die ik ooit heb gehoord” noemde. Op de Amerikaanse zender NBC zei hij zondag dat om groepsimmuniteit te behalen minstens 50 tot 70 procent van de bevolking besmet moet zijn geweest.

Bovendien kan herbesmetting optreden, wat vermoedelijk betekent dat groepsimmuniteit niet zal volstaan om de epidemie een halt toe te roepen.

Lid van de taskforce

Atlas is een favoriet van Trump nadat hij op Fox News en ander conservatieve media het risico van het virus minimaliseerde voor iedereen behalve voor de ouderen en de kwetsbaren. Hij is sinds augustus lid van de corona-taskforce van het Witte Huis.

In september bekritiseerde Atlas Robert Redfield, de directeur van het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie nadat Redfield had gezegd dat 90 procent van de Amerikanen nog steeds kwetsbaar zijn voor het virus. Topexpert in infectieziektes en medelid van de taskforce Anthony Fauci nam het toen op voor Redfield en zei dat Atlas de neiging heeft bepaalde data te selecteren en andere te negeren.

Atlas wordt vaak zonder masker in het Witte Huis gezien. De recente uitbraak – die Trump, de first lady, hun tienerzoon en verschillende werknemers besmette – heeft weinig effect gehad op het dragen van mondmaskers in het gebouw en rond de president.