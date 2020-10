Herman Goossens over beslissing om testen voor asymptomatische personen terug te schroeven: “We gaan moeilijke weken tegemoet”

De beslissing om asymptomatische personen niet meer te testen, is noodzakelijk om labo’s de kans te geven om hun capaciteit te besteden aan andere prioriteiten. Dat heeft professor Herman Goossens (UAntwerpen), die recent werd aangesteld als coördinator van een taskforce voor coronatests, dinsdagochtend gezegd bij Radio 1. Infectioloog Steven Callens (UZ Gent) waarschuwt dat die aanpak risico’s inhoudt: “We geven onze enige verdedigingsmuur op, en nemen het risico dat straks het hele kaartenhuisje instort.”

“Eind vorige week kregen we alarmerende berichten dat de labo’s niet meer konden volgen, en dat er enorme wachttijden ontstonden”, aldus Goossens. “Dat is een probleem omdat we veel asymptomatische personen onderzoeken. Ongeveer de helft van alle tests, terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld maar tien procent van het totale aantal tests is. Bovendien bleek een belangrijke fabrikant niet meer in staat om voldoende testkits te leveren. Coronacommisaris Pedro Facon heeft daarom dit weekend een nota opgesteld, die maandag is goedgekeurd door de regering, waarin werd beslist om capaciteit vrij te maken voor personen die wél symptomen moeten vertonen. Dat moet toch de prioriteit zijn?”

Andere prioriteiten

De Belgische testcapaciteit verschuift bijgevolg richting symptomatische personen, woon-zorgcentra, en gezondheidswerkers. “We zijn op dat vlak niet uniek, veel andere landen doen dat ook. Dat asymptomatische personen gevaarlijker zijn? Dat klopt, maar onze eerste prioriteit moet zijn om te weten of iemand met klachten Covid-19 heeft. Een tweede prioriteit zijn de clusters: of er een uitbraak plaatsvindt in woon-zorgcentra, maar ook in het onderwijs of bij bepaalde bedrijven. En een derde prioriteit is de preventieve screening van bepaalde doelgroepen, zoals het zorgpersoneel. Zodat we van ziekenhuizen en woon-zorgcentra een veilige omgeving kunnen maken.”

Nochtans werd deze tweede golf aan coronabesmettingen voorspeld. Hoe komt het dan dat er niet meer testcapaciteit werd voorzien? “Kijk, we zijn al een land waar heel veel wordt getest. Op dat vlak zijn we top drie in Europa: we voeren 60.000 tot 70.000 tests per dag uit, in Nederland zijn dat er momenteel 40.000. Dus qua aantallen doen we het zeer goed, en er gaan er nog veel bijkomen. We werken daar ook dag en nacht aan. Maar al dat personeel en toestellen: dat voer je niet op paar weken aan. Ik ga me niet uitspreken over het verleden, coronacommisaris Pedro Facon heeft me vorige week gevraagd om onze teststrategie te coördineren, en ik ga dat doen.”

Tests voor sport- en cultuursector

Goossens erkent dan ook dat bijgevolg wel “twee tot vier moeilijke weken tegemoet gaan” in de strijd tegen de pandemie, met name op het vlak van tests. “We moeten inderdaad eventjes terugschroeven. Ik vind het dan ook niet kunnen dat we onze capaciteit nu spenderen aan bijvoorbeeld de cultuur- of de sportsector. Daar moeten we onze tests nu niet voor inzetten, de prioriteit moet nu gaan naar de volksgezondheid.” De logische conclusie zou dan zijn dat de cultuursector de deuren tijdelijk moet sluiten, en dat sportwedstrijden tijdelijk stopgezet moeten worden. Maar zover wilde Goossens niet gaan. “Dat heb ik niet gezegd”, klonk het.

Volgens Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is het echter niet nodig om de tests voor de sportsector stop te zetten. “Ik begrijp dat het de ogen uitsteekt dat we daaraan tests spenderen, en dat dat een symbolische beslissing kan zijn. Maar het gaat nu ook niet om de grote getallen, he. Enkel enkele profcompetities die daartoe verplicht zijn door de overheid. In dat perspectief, lijkt me dat niet het grootste probleem.

Callens: “We nemen het risico dat het hele kaartenhuis in elkaar stort”

Ook infectioloog Steven Callens (UZ Gent) heeft zijn vragen bij de nieuwe teststrategie. “Tot gisteren was de strategie ‘test en trace’. Op die manier konden we de verspreiding van het virus tegengaan, dat was belangrijk. Maar als we niet langer alle mogelijk besmette personen gaan traceren, gaat het virus zich verspreiden. Dat we de eerste verdedigingsmuur opgeven? Niet alleen de eerste, maar dé verdedigingsmuur.”

Er werd ook beslist om de duur van de verplichte quarantaine aan te passen van 7 naar 10 dagen. “Die tien dagen volstaat inderdaad: na die periode worden nog maar heel weinig mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon positief. Maar zonder tests wordt opvolgen wié dan effectief in quarantaine moet, wel een probleem. Kijk, als je de teststrategie aanpast, moet je ook de flankerende maatregelen durven nemen. Ierland gaat bijvoorbeeld weer volledig in lockdown, dat zal ook wel zijn redenen hebben. Maar wij nemen één kaart uit het kaartenhuis. Dan neem je het risico dat het hele huis in elkaar stort.”