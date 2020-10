Valt Belgische topsport even zonder coronatesten? “De prioriteit moet nu gaan naar de volksgezondheid”

“Ik vind het niet kunnen dat we onze testcapaciteit voor corona nu spenderen aan de cultuur- of de sportsector.” Dat zegt professor Herman Goossens (UAntwerpen), die recent werd aangesteld als coördinator van een taskforce voor coronatests, dinsdagochtend bij Radio 1.

Een nieuwe coronagolf overspoelt momenteel ons land en de labo’s die de coronatesten uitvoeren kunnen momenteel de vraag niet volgen waardoor er enorme wachttijden ontstaan. De Belgische testcapaciteit verschuift bijgevolg richting symptomatische personen, woon-zorgcentra, en gezondheidswerkers. Professor Herman Goossens (UAntwerpen), die de coronatests in ons land coördineert, zei dinsdagochtend op Radio 1 dat er daardoor allicht even minder tests beschikbaar zullen zijn voor onder meer de sportsector.

“We moeten inderdaad eventjes terugschroeven. Ik vind het dan ook niet kunnen dat we onze capaciteit nu spenderen aan bijvoorbeeld de cultuur- of de sportsector. Daar moeten we onze tests nu niet voor inzetten, de prioriteit moet nu gaan naar de volksgezondheid.” De logische conclusie zou dan zijn dat sportwedstrijden, zoals de Jupiler Pro League, tijdelijk stopgezet moeten worden. Maar zover wilde Goossens niet gaan. “Dat heb ik niet gezegd”, klonk het.

Volgens Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is het echter niet nodig om de tests voor de sportsector stop te zetten. “Ik begrijp dat het de ogen uitsteekt dat we daaraan tests spenderen, en dat dit een symbolische beslissing kan zijn. Maar het gaat nu ook niet om de grote getallen, he. Enkel enkele profcompetities die daartoe verplicht zijn door de overheid. In dat perspectief, lijkt me dat niet het grootste probleem”, zei ook Weyts op Radio 1.

