Veel topcoaches deden het al, maar bij Vincent Kompany was mea culpa geen pure show: waarom de Anderlecht-coach zich echt zorgen maakt

Vincent Kompany is een realistischer coach geworden, maar zijn mea culpa na het nieuwe puntenverlies tegen OH Leuven (2-2) was toch erg opmerkelijk. “Ik ben verantwoordelijk. Ik had veel beter kunnen doen als coach.” De schuld op zich nemen is een truc die topcoaches à la Mourinho en Guardiola wel eens toepassen, maar bij Vince The Prince lijkt er voor het eerst toch heuse bezorgdheid achter te schuilen.