Benzineprijs zakt naar laagste niveau in vier maanden

De maximumprijs van benzine gaat woensdag omlaag. Voor een liter benzine 95 E10 betaal je dan nog maximaal 1,3530 euro, zo kondigt de federale overheidsdienst Economie dinsdag aan.

Het gaat om een daling met 2,3 cent per liter. Die is het gevolg van het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. De nieuwe maximumprijs is de laagste sinds 19 juni, zo blijkt uit gegevens van de Belgische Petroleum Federatie.

De maximumprijs van benzine 98 E5 daalt met 1 cent per liter tot 1,4050 euro per liter.