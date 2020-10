Duitsland vraagt om arrestatie van oprichters Mossack Fonseca

Het Duitse gerecht heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de twee oprichters van Mossack Fonseca, het advocatenkantoor uit Panama dat vier jaar geleden centraal stond in het fiscale schandaal “Panama Papers”. Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

De twee advocaten Jürgen Mossack en Ramon Fonseca worden verdacht van hulp bij massale belastingontwijking en bendevorming. Het arrestatiebevel betekent dat ze opgepakt kunnen worden als ze op het grondgebied van de Europese Unie komen. Momenteel bevinden de twee zich in Panama, dat geen burgers uitlevert. De Duitse onderzoekers hopen echter dat Mossack, die familie heeft in Duitsland, zichzelf zal aangeven om te onderhandelen over een schikking.

Fonseca reageerde al via Twitter. “Over Duitsland: we hebben bedrijven verkocht aan een Duitse bank, die ze heeft doorverkocht aan ondernemers, die ze gebruikt hebben voor fiscale zaken waarmee wij niets hebben te maken.”

Het schandaal begon met een grote hoeveelheid gelekte documenten van het advocatenkantoor. Een internationaal consortium van journalisten ging daarmee aan de slag en bracht grootschalige belastingontwijking aan het licht. Het schandaal leidde onder meer tot het ontslag van de premier van IJsland, Sigmundur David Gunnlaugsson. In België kwam er een parlementscommissie.