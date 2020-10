Meer dan 900 gevangenen ontsnapt uit gevangenis in Congo

In Beni, in de Democratische Republiek Congo, zijn meer dan 900 gevangenen ontsnapt. Aanvallers braken de deuren van de gevangenis open met lasapparaten, zegt burgemeester Modeste Bakwanamaha van Beni.

Circa 110 gedetineerden bleven in de gevangenis, de rest kon ontkomen. De burgemeester riep bewoners van Beni op om gevangenen niet te beschermen.

Wie achter de operatie zit, is niet duidelijk. Het oosten van Congo is al jaren onstabiel. Er zijn verschillende milities actief in de grondstoffenrijke regio.