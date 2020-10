Douwe Egberts drijft productie van koffiecapsules fors op

Koffie- en theebedrijf JDE Peet’s gaat de productie van aluminium koffiecapsules fors verhogen omdat de vraag sterk toeneemt, ook door de coronacrisis. Daarmee gaat het moederbedrijf van Douwe Egberts ook sterker de concurrentie aan met het Zwitserse Nestlé, dat nu koploper is bij koffiecapsules met zijn merk Nespresso.

JDE Peet’s trekt 110 miljoen euro uit om de productiecapaciteit met 60 procent uit te breiden in de komende anderhalf jaar. Er wordt begonnen met nieuwe productielijnen in de fabriek in het Franse Andrézieux. Daar worden sinds 2016 aluminium koffiecapsules gemaakt en onlangs werd het 10 miljardste exemplaar geproduceerd. JDE Peet’s maakt meer dan vierhonderd soorten koffie in Andrézieux.

JDE Peet’s zou nu ongeveer 13 procent hebben van de zogenoemde Single Serve-koffiemarkt. Die markt heeft volgens kenners momenteel een waarde van 17 miljard euro en groeit naar verwachting naar 23 miljard euro in 2024. “Door deze nieuwe strategische investering wordt verzekerd dat JDE Peet’s goed is gepositioneerd in de markt nu deze categorie blijft groeien”, aldus topman Fabien Simon van het beursgenoteerde koffie- en theebedrijf.

Door het vele thuiswerken vanwege de coronacrisis wordt de vraag naar koffiecapsules ook gestuwd. Nestlé maakt in juli bekend meer dan 170 miljoen dollar uit te trekken om de productie van Nespresso-capsules in het Zwitserse Romont te vergroten.