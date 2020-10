Vijftig topfiguren uit Amerikaanse inlichtingendiensten: “Verhaal over Hunter Biden mogelijk afkomstig uit Rusland”

Het lijkt er sterk op dat de gelekte e-mails die zouden komen van Hunter Biden, zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, “een Russische campagne” zijn. Dat zeggen vijftig voormalige Amerikaanse topfiguren van de inlichtingendiensten in een brief.

De rechtse tabloid The New York Post berichtte vorige week over een reeks e-mails die zouden zijn gevonden op een laptop die Hunter Biden voor herstelling zou hebben achtergelaten in een winkel. De mails zouden aantonen dat Joe Biden zijn positie als vicepresident misbruikte om zijn zoon rijker te maken. Andere media trokken de echtheid van de documenten echter in twijfel. Het was de persoonlijke advocaat van Donald Trump, Rudi Giuliani, die ze aan The New York Post had bezorgd.

“Russische betrokkenheid”

In een brief op de nieuwswebsite Politico zeggen nu ook voormalige topfiguren van de inlichtingendiensten dat ze “verschillende elementen” zien die in de richting van Russische betrokkenheid wijzen. Onder hen zijn ex-directeurs van de CIA, onder wie Leon Panetta, John Brennan en Mike Hayden.

Het zou “in lijn met de Russische doelstellingen” zijn om “politieke chaos” te creëren in de Verenigde Staten, en om de kandidatuur van Joe Biden te ondermijnen en Donald Trump te helpen, luidt het. Zeker nu Trump het niet goed doet in de peilingen, hebben de Russen er belang bij om in te grijpen, zeggen ze.

Bewijzen leveren de ondertekenaars van de brief niet. Dat erkennen ze ook. “We willen benadrukken dat we niet weten of de mails echt zijn of niet, en dat we geen bewijs hebben van Russische betrokkenheid. Maar onze ervaring maakt ons erg achterdochtig over de belangrijke rol die de Russische overheid kan hebben gespeeld in deze zaak.”