Oostendenaar Olivier Willems uitgeroepen tot Vlaamse chocolatier van het jaar

Oostendenaar Olivier Willems, Brusselaar Laurent Gerbaud en Benoit Nihant uit Awans zijn maandag uitgeroepen tot chocolatier van het jaar door restaurantgids Gault&Millau. De prijs voor nieuwkomer van het jaar ging naar chocolatier Goût Fou uit Zele.

Restaurantgids Gault&Millau heeft maandag in Brussels Expo de vijfde editie van de gids ‘Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ voorgesteld. 97 chocolatiers in België en het Groothertogdom Luxemburg, samen goed voor 133 winkeladressen, werden na anonieme degustaties opgenomen in de gids. Vergeleken met vorig jaar zijn er 11 nieuwe adressen opgenomen.

Maandag werden ook de chocolatiers van het jaar uitgeroepen door Gault&Millau. Voor Vlaanderen is dat Olivier Willems uit Oostende. “Willems is een bijzonder smaakmaker die pralines ontwerpt die opvallen door hun lekker design. Hij overtuigde dit jaar de jury met technisch hoogstaande creaties met intense en evenwichtige smaken”, klinkt het bij Gault&Millau. In Brussel wont Laurent Gerbaud en in Wallonië Benoit Nihant uit Awans.

Voor het eerst werd ook de award Discovery of the Year uitgereikt, om de kwaliteit van de vele nieuwkomers te belonen. Die prijs ging naar chocolatier Goût Fou uit Zele.