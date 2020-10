Als een blazer zonder blouse een staatszaak wordt: Finse premier onder vuur voor ‘beetje bloot’ in modeblad

Een fotoshoot van premier Sanna Marin (35) voor een vrouwenblad veroorzaakt heel wat controverse in Finland. Marin draagt een blazer met niets onder. Een stukje bloot vel en een kleine welving zijn zichtbaar op de foto. “Ongepast”, klinkt het uit conservatieve hoek. De commentaar is zo hevig dat nu ook de hoofdredacteur van het magazine zich roert. “Het is moeilijk om de reacties anders te interpreteren dan als haat tegenover vrouwen.”

