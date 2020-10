Vakbond: “Belangrijkste resultaat is dat afstandsonderwijs niét geschrapt is”

Met de vernieuwde draaiboeken voor het onderwijs is het afstandsonderwijs voor tweede en derde graad middelbaar niét geschrapt. “Meer zelfs, het wordt nog iets soepeler”, zegt Koen Van Kerkhoven (Christelijke Onderwijscentrale). Dat is voor hem de voornaamste conclusie na het overleg van maandagavond tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsbonden en -koepels. “Code oranje is nu op een ernstige manier aangepakt, en niet door gewoon over te stappen naar 50 procent thuisonderwijs.”

Scholen kunnen starten met afstandsonderwijs als ze daarvoor de steun hebben van het personeel. Bovendien moet dat niet per se in een 50-50-formaat. “De school kan daar voor een eigen format kiezen”, zegt Van Kerkhoven. “Van onze achterban hoorden we dat een systeem met de helft in de klas en de helft thuis verre van ideaal is. Onze mensen kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Het is dan ook een heel belangrijke zaak dat scholen hiermee zelf aan de slag zullen kunnen. Er is dus eigenlijk meer mogelijk dan wat in het vorige plan omschreven werd.”

Dat afstandsonderwijs kan enkel ingevoerd worden voor de tweede en derde graad, zoals al eerder beslist was. Daarnaast schrijven de nieuwe draaiboeken voor dat alle plaatsen op school veiliger moeten worden. Dat brengt een uitbreiding van de maskerplicht in het secundair mee, voor iedereen, behalve als de anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Dat gaat dan om de speelplaats, aan de deuren of in de gangen, maar ook in de leraarskamer. “De virologen hebben aangegeven dat dat een heel grote risicobron is”, zegt Van Kerkhoven.

De maandag vernieuwde draaiboeken schrijven ook voor dat alle contacten tussen volwassenen binnen een school moeten op afstand gebeuren, en dus niet meer in fysieke aanwezigheid. “Dat gaat dan om klassenraden, oudercontacten en personeelsvergaderingen”, zegt Van Kerkhoven. “Vanwege de veiligheid, maar scholen moeten ook zelf het voorbeeld geven. Hier en daar is een uitzondering wel mogelijk, maar structureel moeten zulke contacten op afstand.”