Waar is Joe Biden? Terwijl Donald Trump alle aandacht naar zich toetrekt, lijkt zijn rivaal onzichtbaar

Zo onzichtbaar als Joe Biden tijdens de coronacrisis geweest is – het leverde hem de bijnaam ‘Basement Biden’ op - zo onzichtbaar lijkt de Democratische presidentskandidaat nu ook in volle race richting verkiezingen. Een groot contrast met Donald Trump, die elke dag op tv is en voorpagina’s van kranten haalt. Het verschil in stijl tussen de twee wordt zo extra in de verf gezet: Trump speelt zijn rol als brulboei, Biden kiest voor een meer inhoudelijke campagne in de luwte.