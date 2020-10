Code geel: KMI waarschuwt voor rukwinden

Het KMI waarschuwt voor rukwinden woensdag tussen 11 en 20 uur. Er geldt in die periode code geel aan de kust, en voor kortere periodes in de andere provincies van het land, zo laat het KMI dinsdag weten.

Woensdag trekt een depressie, met de naam Barbara, over het zuidoosten van Engeland naar de Noordzee. Aan deze depressie is een significant windveld verbonden. Het KMI verwacht rukwinden rond 80 tot 90 km/u in het westen, rond 80 km/u op de Ardense toppen en tussen 60 en 70 à 80 km/u elders, meldt het weerinstituut.