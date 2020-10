Alle scholen naar ‘light-versie’ van code oranje: wat was er mis met het oorspronkelijke plan? En hoe reageren scholen?

Alle scholen krijgen tien dagen tijd om over te schakelen van code geel naar oranje. Dat heeft de minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), met het onderwijsveld afgesproken. Die code oranje is wel minder drastisch geworden dan oorspronkelijk voorzien. Ook de leerlingen vanaf het derde middelbaar blijven in principe voltijds naar school gaan.