Parket Antwerpen waarschuwt voor WhatsApp-fraude: dit jaar al voor meer dan 300.000 euro schade

Het parket Antwerpen en de politie waarschuwen voor oplichting via de berichtendienst WhatsApp. Er werden dit jaar al 144 feiten geregistreerd en het totale nadeel bedraagt ruim 300.000 euro.

De oplichters hanteren vaak dezelfde werkwijze. Het slachtoffer krijgt een alarmerend bericht via WhatsApp van een onbekend nummer. De afzender doet zich voor als een familielid of vriend die in geldnood zit en die door technisch problemen niet zelf aan centen kan geraken.

De dader verzamelt daarvoor gegevens op sociale media om zo overtuigend mogelijk over te komen. Het feit dat de ‘vriend’ of het ‘familielid’ ineens een ander nummer gebruikt, wordt verklaard door bijvoorbeeld te zeggen dat de smartphone in de wasmachine beschadigd is geraakt.

De oplichters gaan zo gewiekst te werk dat ze er meestal in slagen om het slachtoffer te overhalen om geld over te maken. In het arrondissement Antwerpen werden tussen 1 januari en 7 oktober al 144 feiten geregistreerd. Het totale nadeel bedraagt liefst 304.448,37 euro.

“Doe best zo snel mogelijk aangifte”

“Als je slachtoffer van WhatsApp-fraude bent geworden, doe je best zo snel mogelijk aangifte bij de politie en bij de bank. Probeer de financiële transactie te laten blokkeren en verzamel alle informatie, zoals afbeeldingen van het gesprek, het telefoonnummer van de oplichter en/of andere relevante info en geef dit mee af aan de politie”, zegt het parket.

En aangezien voorkomen altijd beter is dan genezen, geven politie en parket de volgende tips mee. “Maak indien mogelijk afspraken met familie en/of vrienden om elkaar nooit geld te vragen via WhatsApp of check altijd telefonisch. Wees ook steeds voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie en/of foto’s via sociale media gezien dit gebruikt kan worden in de modus operandi. Indien je toch door een vreemd nummer wordt gecontacteerd, tracht dan altijd eerst het origineel nummer alsnog te bellen om gehoor te krijgen bij het familielid of de kennis.”