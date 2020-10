Oxfam: “Rijke landen blijven ver onder doelstelling voor klimaathulp aan arme landen”

De rijke industrielanden (EU, VS, Canada, Australië, Japan en Zwitserland) besteden in totaal ongeveer 20 miljard dollar per jaar aan de internationale klimaatfinanciering, ofwel financiële steun aan kwetsbare landen voor hun klimaatuitdagingen. De doelstelling voor 2020 is echter 100 miljard dollar. Ook België doet te weinig. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd Oxfam-rapport.

Op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Mexico (2010) werd een fonds opgericht om arme landen te helpen bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. In 2016 werd in een roadmap de doelstelling voor de steun vastgelegd op 100 miljard dollar (ongeveer 85 miljard euro) per jaar vanaf 2020.

Uit een uitgebreid rapport van Oxfam blijkt nu dat donoren in 2017 en 2018 - de laatste jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn - 59,5 miljard dollar per jaar hebben gerapporteerd. Maar de geschatte werkelijke steun voor klimaatactie bedraagt slechts 19 tot 22,5 miljard euro, zegt Oxfam. De belangrijkste redenen voor die lage schatting? Leningen die gerapporteerd worden als giften en andere vormen van overraportage.

Maar liefst 80 procent (47,5 miljard dollar) van de gerapporteerde steun werd niet verstrekt als gift, maar als lening. Ongeveer de helft daarvan (24 miljard) werd aangeboden tegen veeleisende voorwaarden, die hogere terugbetalingen van arme landen vereisen. “Het overmatige gebruik van leningen in naam van klimaatsteun is pervers”, zegt Liesbeth Goossens, verantwoordelijke beleidswerk bij Oxfam België. “De armste landen ter wereld, waarvan velen al worstelen met schulden, mogen niet gedwongen worden om leningen af te sluiten om zich te wapenen tegen de klimaatcrisis die niet hun schuld is.”

De schatting van Oxfam houdt ook rekening met overraportage waarbij bredere ontwikkelingssteun wordt gerapporteerd als klimaatfinanciering.

België rapporteerde in 2019 slechts 99,7 miljoen euro aan klimaatfinanciering, ver onder het bedrag van onze buurlanden. Nochtans is de ecologische voetafdruk van België de negentiende grootste ter wereld en volgens de Wereldbank is België bovendien het achttiende rijkste land ter wereld (bnp per inwoner). Dat blijkt uit een analyse van 11.11.11.

De ngo becijferde op basis van de capaciteit en de verantwoordelijkheid van ons land een eerlijke bijdrage op minstens 500 miljoen euro per jaar. “België moet dringend duidelijkheid scheppen over de bijdrage aan de klimaatfinanciering vanaf 2021”, waarschuwt Lies Vandamme, beleidsmedewerker klimaat bij 11.11.11. “Het huidig engagement van ons land is veel te laag en loopt eind dit jaar af.” Het federaal regeerakkoord vermeldt een stijgende bijdrage voor klimaatfinanciering, maar geen concrete bedragen.

Op de klimaatconferentie van Glasgow, die door de coronacrisis werd opgeschoven naar november 2021, zullen nieuwe doelstellingen worden vastgelegd om de huidige verbintenis vanaf 2025 te vervangen.