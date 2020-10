Alexander Maes (ex-Beerschot) vindt ploeg in Roemenië

Ex-Beerschotspeler Alexander Maes verblijft momenteel in Roemenië. Hij zal er wellicht eerstdaags een contract te tekenen bij FC Arge?, de huidige voorlaatste in de Roemeense eerste klasse. Maes (28) is sinds een drietal weken een vrije speler nadat zijn contract bij Beerschot werd verbroken.

Eind september verbrak Beerschot eenzijdig het contract van middenvelder Alexander Maes. Het nieuws passeerde bijna geruisloos, de club communiceerde er op de eigen kanalen niet over. Maes reageerde teleurgesteld. “Dit is niet het afscheid dat ik had verwacht. Maar we moeten door. Ik ben nu een vrije speler en ga samen met mijn management op zoek naar een nieuwe club. Er zijn wel wat opties, ik blijf hoopvol voor het vervolg van mijn carrière”, reageerde hij toen in Gazet van Antwerpen.

Een drietal weken later lijkt FC Arge? Pite?ti de nieuwe club van Maes te zullen worden. Hij verblijft momenteel in Roemenië en wil er zo snel mogelijk zijn handtekening zetten. Of zijn vrouw en zijn zoontje mee naar Roemenië zullen verhuizen, is nog niet duidelijk. “Dat moeten we nog rustig bekijken”, reageert hij vanuit Pite?ti, een stad in het zuiden van Roemenië met zo’n 160.000 inwoners.

Het verhaal van de lokale eersteklasser is vergelijkbaar met dan van Beerschot. Net als Beerschot ging FC Arge? in 2013 failliet en knokte het zich via de lagere reeksen opnieuw naar het hoogste niveau.