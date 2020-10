Schalke 04 spoort daders op van racisme tegen 15-jarig supertalent Moukoko

Schalke 04 heeft een onderzoek geopend naar de racistische incidenten waarvan Youssoufa Moukoko, het amper 15-jarige supertalent van Borussia Dortmund, afgelopen weekend slachtoffer werd in een wedstrijd bij de U19. Dat heeft de club van Benito Raman dinsdag gemeld.

Schalke laat weten dat het de video- en geluidsfragmenten van de wedstrijd geanalyseerd heeft. “We werken intensief om de verantwoordelijken te identificeren”, klinkt het verder bij het team uit Gelsenkirchen.

Moukoko, een groot talent van het Duitse voetbal bij Dortmund, scoorde in de derby de drie doelpunten van de 3-2 zege tegen Schalke. Nadien doken videofragmenten op waarbij duidelijk te horen is hoe hij na zijn derde treffer heel wat racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg.

De in Kameroen geboren Moukoko is een fenomeen in de Duitse jeugdreeksen. Op 12-jarige leeftijd scoorde hij bij de U17 liefst 90 doelpunten in 56 wedstrijden. Twee jaar later bij de U19 was hij goed voor 44 treffers in 30 wedstrijden. In september debuteerde hij als 15-jarige voor de Duitse U20. De aanvaller traint bij Dortmund al mee met de profselectie. Op 20 november viert hij zijn 16e verjaardag. Dan is hij wettelijk oud genoeg om te debuteren in de Bundesliga en eventueel de Champions League.