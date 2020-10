Zuurstoftoevoer (en toilet) even defect in Russisch deel van ISS

Bij twee nieuwe pannes in het Internationaal Ruimtestation zijn in de nacht van maandag op dinsdag tijdelijk de zuurstoftoevoer en de WC in het Russische deel uitgevallen. De bemanning heeft de problemen opgelost, zegt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos.

Er zijn de laatste tijd al een paar keer problemen geweest met de zuurstoftoevoer en het sanitair van het ruimtestation. Onlangs moest er ook een luchtlek worden gedicht. Nooit is de veiligheid van de bemanning in gevaar gekomen, benadrukte Roskosmos.

Er is in het ISS nog een tweede toilet in het Amerikaanse deel. Bij pannes helpen de Russen en Amerikanen elkaar. Toen in november vorig jaar het Amerikaanse toilet uitviel, raakte de Russische voorziening echter overbelast en moesten de astronauten tijdelijk luiers gebruiken. Op 5 oktober werd een nieuw toilet geleverd bij de Amerikanen.