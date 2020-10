“Prinses Diana wilde dat prins Charles stap opzij zette, zodat William meteen koning kon worden”

Prinses Diana vond dat haar echtgenoot niet bekwaam was om zijn moeder, de Britse koningin Elizabeth, op te volgen. Daarom vond ze naar verluidt dat prins Charles maar beter een stap opzij zette, zodat hun zoon prins William zijn grootmoeder meteen kon opvolgen. Dat zei ze in een gesprek met een journalist in 1995, blijkt uit een nieuwe documentaire.

In dat gesprek met journalist Max Hastings van de ‘Daily Telegraph’ maakte prinses Diana haar haat voor haar echtgenoot “heel duidelijk”. “Toen ik vroeg of er ook gelukkige tijden waren, zei ze ‘neen, het was een hel vanaf dag één”, aldus Hastings. “Ik was verbaasd door haar openhartigheid en haar directheid toen ik dat vroeg. Ze zei dat ze enkel nog gaf om de troonsopvolging van William, en gaf zelfs expliciet aan dat ze ‘niet dacht dat Charles het kan’. Ze zei dat ze dan ook wilde dat Charles een stap opzij zou zetten als troonopvolger, zodat haar zoon zijn grootmoeder meteen kon opvolgen. Dat was explosief.”

Hastings legt ook uit waarom hij 25 jaar geleden besloot om de inhoud van dat gesprek niet te publiceren, ook al had prinses Diana hem gevraagd om “haar kant van het verhaal te vertellen”. “Ik vond het mijn job om het potje dicht te houden. Diana zei wel vaker dingen waarvan ik dacht dat het sprookjes waren. Zo vroeg ze me ook wat ik dacht van het verhaal over een samenzwering die zou bestaan om haar te vermoorden. Ze geloofde dat soort dingen echt, ze was erg kwetsbaar. Je mag dan wel een briljante en betoverende vrouw zijn, dat betekent daarom niet dat je erg slim bent. Als je dan niemand hebt die je serieus kan adviseren, ben je kwetsbaar.”