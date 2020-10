‘Duikbootmoordernaar’ Peter Madsen even ontsnapt uit gevangenis

De extraverte uitvinder Peter Madsen is dinsdag een tijdlang ontsnapt uit de Herstedvester gevangenis in Albertslund, waar hij een levenslange celstraf uitzit. De Deense duikbootmoordenaar kon even later gelokaliseerd worden door de politie en wordt onder schot gehouden omdat hij een bom om zijn lijf zegt te hebben. Dat melden Deense media.

Foto: AFP

Madsen, een uitvinder, bedreigde dinsdagochtend de cipiers in de gevangenis met een bommengordel die hij om zijn lijf droeg. Hij dreigde ermee die tot ontploffing te brengen en geraakte er de gevangenis mee uit, maar honderden agenten waren snel ter plaatse en konden hem lokaliseren. Momenteel zit hij tegen een hek en wordt hij onder schot gehouden. Een robot is ter plaatse gebracht om de gordel veilig van zijn lichaam te halen. Op beelden zijn ook explosievenhonden te zien.

Volgens de Deense nieuwssite EkstraBladet is het niet de eerste keer dat Madsen probeerde te ontsnappen. Hij is al meermaals in isolatie geplaatst omdat de cipiers er lucht van hadden gekregen dat hij een plan had om te ontsnappen.

De uitvinder zit een levenslange celstraf uit voor de ‘duikbootmoord’ op de Zweedse journaliste Kim Wall. Zij kwam in augustus 2017 naar de duikboot van Madsen om hem te interviewen voor een artikel, maar daarna werd niets meer van haar vernomen. Uiteindelijk werden haar afgesneden ledematen gevonden. Pas tijdens het proces bekende Madsen dat hij haar om het leven had gebracht.