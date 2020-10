Kleine Kaïs (4) uit kunstmatige coma gehaald: “Hier proeft hij zijn eerste boterham met choco”

/ Vilvoorde - Kaïs, het 4-jarige jongetje uit Vilvoorde dat vorige week in een kunstmatige coma werd gebracht na zijn besmetting met het coronavirus, is weer wakker. Dat meldt zijn vader op Facebook.

“We zijn blij dat we dit positieve beeld kunnen delen van kleine Kaïs die net wakker is, en zijn eerste boterham met choco proeft”, aldus papa Grégory Chaudy. “Zijn vitale functies gaan al sinds zaterdag de goede kant uit. Bedankt aan iedereen voor de steun!”

LEES OOK. Kleine Kaïs, 4 jaar en in coma door corona: “Wat hij nu moet doorstaan, zal hopelijk andere kindjes helpen” (+)

De vader van Kaïs deelde afgelopen vrijdag schrikbarende beelden van zijn moeizaam ademhalende zoontje op een ziekenhuisbed in het UZ Brussel. Niet alleen omwille van het coronavirus, maar ook omwille van de zeldzame kinderziekte MIS-C die zijn zoon als gevolg van zijn besmetting opliep. Waarna Chaudy via sociale media een boodschap de wereld instuurde naar alle andere Belgische ouders: “Let goed op uw kinderen, want deze ziekte is wel degelijk ook voor hen gevaarlijk!”, klonk het toen.

LEES OOK. Kaïs (4) ligt op intensieve zorgen na coronabesmetting: hoe gevaarlijk is het virus voor kinderen en waar moeten ouders op letten? (+)

bekijk ook

Papa deelt aangrijpende beelden van Kaïs (4), die op intensieve ligt: “Ik was niet bezorgd over corona, tot ik hem moest achterlaten”