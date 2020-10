The New Yorker schorst verslaggever nadat hij gemasturbeerd had bij videogesprek

Jeffrey Toobin (60), juridisch journalist voor CNN en The New Yorker, is door het tijdschrift geschorst nadat hij gemasturbeerd had tijdens een videogesprek met zijn collega’s. Toobin zelf ontkent niet: “Ik maakte een gênante fout. Ik dacht dat mijn camera en micro niet aanstonden.”

De schrijvers van The New Yorker en de werknemers van radiozender WNYC namen deel aan het videogesprek. WNYC maakt ook de podcasts voor het tijdschrift en tijdens het videogesprek bereidden ze zich voor op de berichtgeving van de Amerikaanse verkiezingen. Tijdens een pauze schakelde Toobin over naar een andere video-oproep. Volgens twee mensen die tijdens het gesprek aanwezig waren, zou Toobin op dat moment overgeschakeld zijn naar telefoonseks.

De twee getuigden anoniem en afzonderlijk van elkaar voor nieuwsmedium Vice. In een reactie ontkent Toobin niet: “Ik maakte een gênante fout omdat ik dacht dat ik mijn beeld en geluid had gedempt. Ik verontschuldig me aan mijn vrouw, familie, vrienden en collega’s. Ik dacht dat niemand me kon zien.”

De woordvoerster van The New Yorker, waar Toobin al meer dan 25 jaar werkte, zei in een verklaring dat de Toobin geschorst is en dat de zaak wordt onderzocht.

Verkiezingssimulatie

“Ik ben er vrij zeker van dat Toobin zich niet realiseerde dat we hem konden zien”, zei Masha Gessen in een interview. Gessen deed mee aan het videogesprek waarin de deelnemers rollen speelden die simuleerden wat er zou kunnen gebeuren op een verkiezingsavond. Tobin had de rol van de rechtbanken. Gessen speelde president Donald Trump. “Ik vermoed dat hij niet wist dat we na een pauze van tien minuten allemaal terugkwamen naar een live videogesprek”, aldus Gessen. De hele tijd gingen de deelnemers verder alsof er niets aan de hand was.

Toobin is ook een juridische analist voor CNN. CNN zei in een verklaring dat Toobin, die sinds 2002 voor CNN werkt, enkele dagen vrij heeft gevraagd om een persoonlijke kwestie te behandelen en dat hij die tijd ook heeft gekregen. Toobin is sindsdien ook niet meer actief geweest op zijn sociale media.