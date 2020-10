Politie ontdekt arsenaal oorlogswapens in Ravels: onder meer 21 kalasjnikovs aangetroffen

Ravels - De federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft twee weken geleden tijdens verschillende huiszoekingen een arsenaal met onder meer oorlogswapens aangetroffen in Weelde, een deelgemeente van Ravels in de Antwerpse Kempen. Er werden 21 kalasjnikovs in beslag genomen. In het verdere gerechtelijke onderzoek zal onderzocht worden waarvoor de wapens dienden of moesten dienen.

Het onderzoek ging op 5 oktober van start met de arrestatie van twee Fransen ter hoogte van een tolstation in het noorden van Frankrijk. “In hun wagen werden een sporttas met vier kalasjnikovs, een vuurwapen, vier laders en 250 patronen gevonden. De eerste vaststellingen van dat Franse onderzoek brachten een duidelijke link met ons land naar voren, waarna het parket Antwerpen en de federale gerechtelijke politie verwittigd werden”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Dat resulteerde onmiddellijk in verschillende huiszoekingen in twee appartementen in Weelde en Borgerhout en in een garagebox in Weelde. In de garagebox werden 21 kalasjnikovs, zes handvuurwapens, vijf pistolen, twee geluidsdempers en heel wat munitie en laders gevonden.

Voorts werden er ook gebruikshoeveelheden cocaïne, een cocaïnepers, een grote tas met gsm-toestellen en sim-kaarten, 148.850 euro cash en documenten met chemische formules en containernummers aangetroffen.

“Intussen werd een gerechtelijk onderzoek geopend voor de feiten die op dit moment gekwalificeerd zijn als vereniging van misdadigers, inbreuken op de wapen- en drugswet en witwassen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Bij de invallen werden twee mensen met de Nederlandse nationaliteit gearresteerd. Het gaat om een 38-jarige vrouw en een 42-jarige man. De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Die beslissing werd door de raadkamer in Turnhout op 13 oktober bevestigd. De man werd niet aangehouden.

Het Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) heeft intussen het sporenonderzoek afgerond. De analyse van de sporen wordt verdergezet. Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verder uitgevoerd door FGP Antwerpen.