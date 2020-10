Meisje (18) bevrijd in Duitsland na ontvoering in Zaventem

Zaventem - Een 18-jarig Palestijns meisje is in Duitsland bevrijd nadat ze zondag ontvoerd was in haar woonplaats Zaventem. Ze keert mogelijk al dinsdag terug naar ons land. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde dinsdag.

“Het meisje met de Palestijnse nationaliteit vertrok zondag in de late namiddag vanuit haar woonplaats in Zaventem naar familieleden in dezelfde gemeente. Ze is daar nooit toegekomen. De familie heeft zondagavond de politie gealarmeerd”, zegt de woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde.

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben haar maandag bevrijd in de buurt van Bonn. De 36-jarige ontvoerder werd daarbij gearresteerd. De man had het meisje in Zaventem in een auto getrokken.

De bevrijding is bevestigd door het parket. “Wij weten niet waar het slachtoffer zich op dit ogenblik bevindt.”