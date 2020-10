Altijd op dinsdag en geen vrijaf: waarom Amerikaanse verkiezingen nog steeds op dezelfde dag gehouden worden als 175 jaar geleden

Wanneer de Amerikanen op dinsdag 3 november gaan stemmen, doen ze dat traditioneel op de eerste dinsdag na de eerste maandag van november. Er is al vaak voor gepleit om de verkiezingsdag te verhuizen naar een dag in het weekend of er een feestdag van te maken, maar conservatief Amerika houdt het been stijf. De traditie gaat te ver terug, en mogelijk speelt er ook opportunisme mee.