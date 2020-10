Amerikaans ministerie van Justitie beschuldigt Google van machtsmisbruik

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een mededingingszaak gestart tegen internetbedrijf Google. ’s Werelds grootste zoekmachine wordt ervan beschuldigd zijn monopoliepositie te hebben misbruikt.

De mededingingszaak zou de belangrijkste tegen een Amerikaans bedrijf in meer dan twee decennia zijn. Google, dat zowat 90 procent van de internetzoekmarkt in de Verenigde Staten controleert, werd dinsdag door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd in Washington, zo blijkt uit documenten.