Russen hebben meer schrik om corona te krijgen van Belgen dan van elkaar: “Ze denken dat het virus iets uit het buitenland is”

De coronabesmettingen bij Club Brugge leiden in Sint-Petersburg tot ongerustheid. En dat is best ironisch, want wij stelden zelf vast dat de Peterburgers zich zelf niet aan de maatregelen houden. Terwijl Rusland vandaag een recordaantal besmettingen registreerde.

“Give me hug!” In hoefijzer-Engels komt een silhouet in een paardenkostuum op ons afgedraafd. Met zijn armen wijd opengesperd wil hij ons een knuffel geven. Zijn lichaam is helemaal bedekt in een kunststof pluche die voor een paardenvacht moet doorgaan. Zijn hoofd gaat schuil in een paardenkop. Alles is bedekt, behalve zijn neus en zijn mond. Een omgekeerd mondmasker als het ware. Zo wil deze enthousiaste Rus buitenlandse bezoekers omhelzen in de omgeving van het Winterpaleis van de tsaar, aan de overs van de Neva in Sint-Petersburg.

We moeten een kleine sprint trekken om de potentiële superverspreider van ons af te schudden. Ook andere verklede Russen – uitgedost in hofdames of keizerlijke wachten uit de tsarentijd – staan ons op te wachten. Een bezoek aan het oude stadscentrum van Sint-Petersburg wordt op die manier een wereldbekerslalom – compleet met smeltende sneeuw.

Van alle grootsteden in Rusland is Sint-Petersburg de plaats waar het leven nog het meest zijn normale gang gaat. Anders dan in Moskou loopt hier bijna niemand met een mondmasker rond. De cijfers stijgen wel, maar de cafés en restaurants zijn nog gewoon open. Personeelsleden dragen sinds kort een mondmasker en handschoenen. Het zijn zowat de enige zichtbare tekenen dat het coronavirus de wereld in zijn greep houdt. “Hier in Sint-Petersburg denken de mensen dat het virus vooral iets uit Moskou en het buitenland is”, haalt de hotelreceptionist de schouders op. Voor zijn neus staat een handgelpomp. Maar de vooral Russische gasten gaan vrolijk zonder mondmasker in groep in de liften staan.

Als het ophoudt te sneeuwen geeft de oktoberzon verrassend veel warmte. De Petersburgers gaan massaal op straat op. Ter hoogte van de “Passage”, een overdekte winkelgalerij die aan de Sint-Hubertusgalerij in Brussel doet denken, halen ze plots wel een mondmasker uit hun zak. Hier is het dragen ervan verplicht. Bewakingsagenten kijken toe. Ook in de metro dragen mensen mondmaskers. Maar eenmaal de deuren van de treinstellen dicht gaan, gaan de maskers weer af. De Russen beschermen zich alleen als de wet het voorschrijft, niet omdat ze geloven dat ze echt gevaar lopen.

Geen wandeling

Het beeld kantelt als Club-trainer Philippe Clement de media te woord staat bij aankomst in het stadion van Zenit. Het nieuws dat drie spelers en manager Vincent Mannaert het virus te pakken hebben, heeft zich snel verspreid in Sint-Petersburg. Plots klinkt er wel ongerustheid. “Is iedereen een tweede keer getest”, wil een journalist weten. “Hoe zeker zijn jullie dat er niemand anders besmet is?”

De Petersburgers hebben meer schrik het virus op te lopen van buitenlandse bezoekers dan van elkaar. Nochtans zijn de cijfers stijgende. Rusland rapporteerde dinsdag 16.319 besmettingen op één dag. Dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak van de pandemie.

Op hun hotel aan de sjieke Nevsky Prospekt nemen de spelers en stafleden van Club Brugge geen enkel risico. Sinds Club Brugge met een charter van Brussels Airlines in Sint-Petersburg is geland, is de ploeg in zijn bubbel gebleven. In plaats van een wandeling, op de dag van de wedstrijd, bleven de spelers in hun hotel en deden ze oefeningen op het vasttapijt van een conferentieruimte. Na de wedstrijd is het gebruikelijke contact met journalisten en andere bezoekers in de “mixed zone” geschrapt door de UEFA. De ploeg gaat na de dopingcontrole meteen in een busje naar de luchthaven voor de retour naar Oostende. Donderdag staat een nieuwe testronde op het programma.