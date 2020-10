Waarom betaalt het ene gezin 220 euro meer dan een gezin in dezelfde straat voor hetzelfde energieverbruik?

Wat als jouw energiefactuur 220 euro duurder is dan die van een gezin enkele huizen verder? Dat terwijl je evenveel verbruikt. Het klinkt absurd, maar toch is het op verschillende plaatsen in ons land een realiteit. Dat blijkt uit een studie van consumentenorganisatie Test Aankoop. De energieleverancier is niet de oorzaak, maar wat dan wel?